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Следователи следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при реализации импортируемой керамической плитки из Италии (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица предприятий-импортеров путем внесения заведомо ложных сведений в таможенные документы ввозили на территорию Украины керамическую плитку из Италии по заниженным ценам.

Установлено, что цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10-15 раз.

За период 2020-2021 годов было осуществлено около 185 таможенных оформлений, ориентировочная сумма импортных операций составила более 150 млн грн.

Реализуя керамическую плитку без отражения реальных объемов по бухгалтерскому учету за наличный расчет физическим лицам-предпринимателям, они уклонились от уплаты таможенных и других обязательных платежей почти 20 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и складских помещений изъято ввозимую керамическую плитку стоимостью более 10 млн грн, компьютерная техника, черновые документы, подтверждающие теневой движение товара, печати подконтрольных субъектов хозяйствования и почти 4 млн грн наличности.
ForUm

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