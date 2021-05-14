Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя в суд направлено обвинительное заключение в отношении участника незаконного организации «Народное Единство», которая действовала на территории оккупированного полуострова, по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в конце февраля 2014 гражданин Украины, находясь на должности ведущего специалиста отдела Государственного земельного кадастра Управления Госземагентства в Ялте, вступил в незаконную организацию «Народное Единство».

Обвиняемый совместно с другими участниками указанной организации способствовал оккупации АР Крым и города Севастополя и дальнейшему становлению оккупационной администрации на полуострове.

В частности, участники организации выполняли приказы и оказывали помощь представителям государства-оккупанта и ее оккупационной администрации в проведении «общекрымского референдума» 16.03.2014, организованного с целью сокрытия оккупации.

Обвиняемый непосредственно участвовал в пророссийских митингах, проходивших в Ялте в поддержку оккупации полуострова и проведения незаконного «референдума».

Во время своих публичных выступлений последний высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированной территории полуострова.

Также указанный гражданин в качестве оператора снимал репортажи в поддержку антиукраинских настроений и распространял их в сети Интернет с помощью собственного YouTube -канала.

Вместе с тем, обвиняемый осуществлял агитацию с целью вступления в незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и сбор денежных средств для материальной поддержки, как самых «самообороновцев», так и деятельности блок-постов, путем поставок топлива, военной униформы, лекарств, средств жизнеобеспечения и продуктов питания.

До 2016 года обвиняемый продолжал незаконную деятельность на полуострове вместе с другими участниками организации «Народное Единство», принимал активное участие в выявлении граждан с проукраинской позицией, о которых сообщал представителям незаконно созданных органов оккупационной власти на временно оккупированной территории АР Крым.