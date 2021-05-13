Васильковский горотдел ГУ МВД Украины в Киевской области публично извинился за действия работников милиции, которые заключались в задержании Любови Погребной 19 апреля 1999 года.

Соответствующее объявление в газете «Голос Украины» в четверг опубликовала ликвидационная комиссия этого горотдела в рамках статьи об ответственности работников милиции по уже утратившему силу закону «О милиции», сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту решения Европейского суда по правам человека от февраля 2007 года по делу «Погребная против Украины», заявитель, 1957 года рождения, и ее бывший муж – врачи, основавшие несколько общественных организаций, среди которых «Любава» и «Родина». 15 апреля 1999 было возбуждено уголовное дело против бывшего мужа заявительницы за незаконное присвоение гуманитарной помощи. В этот же день Погребная была арестована, проведен обыск ее дома и гаражей и изъято некоторое имущество.

На следующий день судья Васильковского городского суда арестовал Погребную на трое суток за невыполнение приказов сотрудников правоохранительных органов и отказ разрешить им обыск помещения, а 19 апреля 1999 года Погребная была арестована по подозрению в совершении преступления. Согласно ее утверждениям, допросы проводились ночью, работники правоохранительных органов угрожали и подвергали ее бесчеловечному и унижающему достоинство обращению во время допросов и содержания.

20 апреля 1999 года, по утверждению заявительницы, в связи с психическими расстройствами и общим ухудшением состояния здоровья, сотрудники МВД увезли ее в психиатрическую больницу, а на следующий день она была освобождена под подписку о невыезде, однако осталась в больнице до 30 апреля 1999 года.

«30 апреля 1999 года была отменена подписка о невыезде. Согласно утверждениям заявителя, ей было сообщено об этом письмом только 23 июня 2006 года», – говорится в решении ЕСПЧ.

Наконец, 23 мая 2000 года председатель Киевского областного суда отменил решение от 16 апреля 1999 года и закрыл дело в связи с отсутствием доказательств административного нарушения.

Позже Погребной удалось отсудить 10 тыс. нематериального ущерба, 1,05 тыс. грн компенсации от горуправления МВД и 6% изъятого имущества. Непосредственно ЕСПЧ присудил ей EUR 1,7 тыс.