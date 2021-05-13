Журналист Дмитрий Гордон заявил, что «с удовольствием» будет судиться с пятым президентом Украины и народным депутатом от «Европейской солидарности» Петром Порошенко, который собирается подать против него иск.

«В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет увлекательным зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать сложно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь. Судиться – так судиться. Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю!» - сказал Гордон в своем видеообращении.

Он считает, что дело не в Мариуполе, а в зависти.

«Недавно я выпустил конфеты «Гордон в шоколаде». А поскольку Петр Алексеевич выпускает также конфеты, но только говно в шоколаде, вот он и возмутился, как это так я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он», - иронизирует журналист.

7 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Гордон сказал: «Мариуполь спас полк «Азов». Руководство Украины заключило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии покинуть Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии отдали приказ выйти из Мариуполя».

Адвокаты Порошенко 12 мая заявили, что подадут в суд на Гордона.

Илья Новиков отметил, что никто не оспаривает право Гордона критически высказываться о политике Порошенко, однако «речь идет о злоупотреблениях свободой слова». Клевета, даже если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение», а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом».