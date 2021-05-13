Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-апрель составил 19,092 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 21% до 20,420 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,328 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-апрель 2021 года составил 7,212 млрд долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 37% до 4,284 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.