также в разделеЭкономика
Минэкономики предлагает ввести временное госрегулирование цен на топливо 11
Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более €1,3 миллиарда 20
В Украине увеличилось количество миллионеров 16
Послы G7 призвали быстро решить вопрос с набсоветом Нафтогаза 16
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «евроблях» 65
Кабмин одобрил увеличение налогов и рентных платежей для крупного бизнеса 25
Кабмин создал Бюро экономической безопасности 14
ФГИ просит суд вернуть «трубу Медведчука» в госсобственность 24
Всемирный банк дал Украине €90 млн на вакцинацию 11
Витренко предлагает через суд забирать облгазы Фирташа за долги 18
Шмыгаль: Стоимость земли может вырасти в 5 раз 11
Витренко обвинил набсовет Нафтогаза в некомпетентности 15
Кабмин не планирует повышать общегосударственные налоги 12
Кабмин обязал АЗС сообщать о росте цен на бензин и дизтопливо 18
Шмыгаль назвал условие продолжения переговоров с МВФ 12
Минэнерго: Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше 30
Глава Ассоциации фермеров: Вместо полмиллиона фермеров, Украина вырастила одного олигарха Бахматюка 34
Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% 14

Объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-апрель составил 19,092 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 21% до 20,420 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,328 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-апрель 2021 года составил 7,212 млрд долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 37% до 4,284 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 18% до 3,480 млрд долларов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги