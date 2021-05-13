Правительства Украины и Французской Республики заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Подписание состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра в Киев 13 мая.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию страны, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Французской Республикой.

Стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по:

поставке 130 электровозов компанией «Альстом» на общую сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%.

поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро. Доступ к качественной питьевой воде получат жители более 20 городов и поселков.

улучшение водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро. Реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины для более 25% ее жителей.

«Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства», - отметил Шмыгаль.

Как отметил глава правительства во время подписания, согласно новой Стратегии национальной безопасности, Французская Республика является одной из десяти стратегических партнеров Украины.

«Для нас крайне важно продолжать высокий уровень сотрудничества, который сейчас сформировался между нашими странами», - подчеркнул глава правительства Украины.

Премьер-министр поблагодарил Французскую Республику за поддержку, которую она оказывает Украине.

Подписание соглашений поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил: важно, что такие проекты реализуются на высоком государственном уровне.

Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэр подчеркнул, что Украина имеет значительный экономический потенциал и возможности. Он добавил, что у Украину и Франции много общего для того, чтобы вместе работать на будущее.