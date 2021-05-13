В Украине проведут сероэпидемиологические исследования по распространению у украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает Укринформ.

«Минздрав и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут сероэпидемиологические исследования распространения у украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят уязвимые группы к инфицированию, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также факторы риска», - рассказала Шаталова.

По ее словам, исследования будут проходить в два этапа. В частности, во время первого из них, полевого, будут работать мобильные бригады из социологических и медицинского работников, которые будут проводить опросы и будут брать образцы крови для исследования наличия антител, иммуноглобулинов M и G. На втором этапе будет проведен анализ собранной информации.

Заместитель министра отметила, что исследованием, которое будет проводиться в течение лета этого года, планируется охватить около 9 тысяч взрослых людей во всех регионах Украины. Для граждан участие в нем будет добровольным, в результате они получат бесплатные результаты тестирования на COVID-19, добавила Шаталова.

Проект реализуется Минздравом совместно со Всемирным банком в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».