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Начиная с 13 мая Черногория будет бесплатно делать ПЦР-тесты туристам, которые нуждаются в них при возвращении домой.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTCG.

При этом бесплатные тесты будут доступны во всех соответствующих медицинских учреждениях страны.

Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович ранее заявляла, что за счет государства стационарное лечение будет предоставлено всем туристам, которые за время пребывания в Черногории заболели COVID-19 и нуждаются в госпитализации.

Министерство ранее облегчило меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

До четверга, 20 мая, будут действовать новые либерализованные меры, которые предусматривают отмену запрета на междугороднее движение в выходные и комендантского часа.

Напомним, в апреле Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

 
ForUm

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