Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем, говорится в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4.

Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании, передает Радио Свобода.

Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал «инвесторам», что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.

По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского «неофициальным послом Ее величества в России» и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой.

«Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно из соображений бизнеса», - сказал также деловой партнер принца.

Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета.

«У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным», - говорится в сообщении, где указано, что последний раз они встречались в 2003 году и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал.

Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы «продать» свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать «южнокорейским инвесторам» того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился. В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский орден Дружбы.

Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились.