Группа проходящих службу французских военных обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег, предупредив его, что уступки исламизму ставят под угрозу выживание страны.

«Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны», - говорится в письме, опубликованном в консервативном издании Valeurs Actuelles, передает Интерфакс.

«Они (отставные военные – ред.) жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле», - отмечают авторы послания, адресованного Макрону и кабинету министров Франции.

СМИ отмечают, что неясно, сколько французских военных стоят за этим письмом, и какие у них звания. Под письмом могут свободно подписаться сочувствующие.

В то же время сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.

«Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории… Гражданская война созревает во Франции, и вы прекрасно это знаете», - предупредили авторы письма.

СМИ напоминают, что ранее письмо с аналогичными предостережениями направили в СМИ 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инициативу недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов письма.