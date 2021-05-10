также в разделеПроисшествия
Почти «тишина»: Боевики совершили 1 обстрел 9 мая 10
Степанов сообщил о 2817 новых случаях COVID за 9 мая 9
ЧП на аттракционе в Краматорске: в сети появилось видео 28
Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли два человека 19
В штабе ООС показали последствия артудара РФ по Марьинке 44
На Николаевщине произошло смертельное ДТП с участием бензовоза 20
На Донбассе сбито два беспилотника 26
СБУ пресекла контрабанду комплектующих для оружия 14
Во львовской больнице умер военный, раненый на Донбассе 17
В Житомирской области смерч повредил 20 гектаров леса 28
6 мая на Донбассе погиб 23-летний боец с Житомирщины 16
Полицейский украл на глазах у прохожего его сумку с 240 тыс. и золотом 28
В Нежине во время прыжка с парашютом погиб спасатель спецотряда ГосЧС 30
На Донбассе оккупанты убили двоих военных, еще один – ранен 33
Мощнейший в Украине кран «Захарий» напоролся на подводную скалу в Днепре 42
На Донбассе оккупанты убили военного, еще один – тяжело ранен 20
В Виннице горит офис, нашли тело человека 19
Пропавшего на Одесчине пограничника нашли мертвым 50

9 мая около 16:40 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Колоденка Ривненского района в ДТП погибла семья.

По данным полиции, водитель автомобиля «Ауди А4» - 34-летний житель, двигаясь в направлении города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Кроме того, травмы получила и 37-летняя жена водителя «Ауди». У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщине не удалось: через несколько часов она умерла в больнице.

Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок.

Находились ли оба водителя в состоянии опьянения, станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
10
Теги