9 мая около 16:40 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Колоденка Ривненского района в ДТП погибла семья.

По данным полиции, водитель автомобиля «Ауди А4» - 34-летний житель, двигаясь в направлении города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Кроме того, травмы получила и 37-летняя жена водителя «Ауди». У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщине не удалось: через несколько часов она умерла в больнице.

Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшему гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок.

Находились ли оба водителя в состоянии опьянения, станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.