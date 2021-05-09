Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет “О защите суверенитета и конституционного строя”, которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента.

«Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр», — говорится в сообщении.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

«Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания», — добавили в пресс-службе.