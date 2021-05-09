На автодороге Н-11 Николаев - Днепр в Новобугском районе около 15.00 произошло лобовое столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает областная полиция.

Водитель легкового автомобиля, личность которого сейчас устанавливает полиция, от полученных травм скончался на месте. 61-ллетний житель Херсонской области, который управлял бензовозом, не пострадал.

На место аварии прибыли следователи областной полиции, патрульные, медики и спасатели.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полиция просит всех свидетелей ДТП, которые видели момент столкновения, или же располагают записями с видеорегистраторов, которые зафиксировали его, оказать помощь следствию.

Полиция ищет свидетелей аварии.