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На автодороге Н-11 Николаев - Днепр в Новобугском районе около 15.00 произошло лобовое столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla. Об этом в субботу, 8 мая, сообщает областная полиция.

Водитель легкового автомобиля, личность которого сейчас устанавливает полиция, от полученных травм скончался на месте. 61-ллетний житель Херсонской области, который управлял бензовозом, не пострадал.

На место аварии прибыли следователи областной полиции, патрульные, медики и спасатели.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Полиция просит всех свидетелей ДТП, которые видели момент столкновения, или же располагают записями с видеорегистраторов, которые зафиксировали  его, оказать помощь следствию.

Полиция ищет свидетелей аварии. 
ForUm

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