Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии и готовы укреплять партнерство в области безопасности и обороны.

Об этом заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер заявила на брифинге в пятницу, 7 мая, говорится на сайте Госдепа.

Она напомнила, что во время визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне российской агрессии.

«Мы продолжим укреплять наше партнерство в сфере безопасности с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии», — сказала Портер.

Кроме того, она заявила о необходимости дальнейшего прогресса Украины в проведении реформ и борьбе с внутренними угрозами, в частности коррупцией, о чем тоже подчеркнул Блинкен во время своего визита. По словам представительницы Госдепа, США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями, чтобы гарантировать, что они работают «как прозрачные и подотчетные учреждения под руководством квалифицированного персонала».

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал свой визит в Киев продуктивным.