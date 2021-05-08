также в разделеПолитика
МИД: Сегодня Украина защищает всю Европу, которая восстала на руинах Второй мировой войны 15
Зеленский полетел на Донбасс с послами G7 15
Зеленский поручил предоставить гумпомощь Индии 12
Лукашенко после жалобы в Германии: Не наследникам фашизма меня судить 30
Зеленский хочет предоставить гумпомощь страдающей от COVID-19 Индии 28
Кулеба назвал действия РФ пандемией в политике 11
Иванько: Это еще вопрос, кто на самом деле на первом месте – ОПЗЖ Медведчука или «слуги» Зеленского 41
Молчанов о производстве вакцины от COVID-19: Власть лишь сейчас пришла к тому, о чем Медведчук договорился в октябре 2020 года 100
Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы 27
Кулеба призвал международных партнеров усилить давление на РФ 17
Блинкен прокомментировал возможность отключения РФ от SWIFT 31
«Слуга народа» обсудит отставку Степанова 12
Кулеба: Визит Блинкена приведет к деэскалации на границе Украины с РФ 18
Блинкен назвал свой визит в Киев продуктивным 26
Ермак: Есть основания считать, что встреча Зеленского и Байдена скоро состоится 36
Блинкен: США рассмотрят любой запрос Украины о предоставлении вооружения 19
Кулеба подвел итоги визита Блинкена в Украину 27
Ермак: Следующая встреча нормандских советников может пройти в мае 13

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии и готовы укреплять партнерство в области безопасности и обороны.

Об этом заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер заявила на брифинге в пятницу, 7 мая, говорится на сайте Госдепа.

Она напомнила, что во время визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне российской агрессии.

«Мы продолжим укреплять наше партнерство в сфере безопасности с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии», — сказала Портер.

Кроме того, она заявила о необходимости дальнейшего прогресса Украины в проведении реформ и борьбе с внутренними угрозами, в частности коррупцией, о чем тоже подчеркнул Блинкен во время своего визита. По словам представительницы Госдепа, США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями, чтобы гарантировать, что они работают «как прозрачные и подотчетные учреждения под руководством квалифицированного персонала».

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал свой визит в Киев продуктивным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги