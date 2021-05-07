Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал свой визит в Киев продуктивным.
«Продуктивное времяпровождение в Киеве с Президентом Зеленским и всеми теми, с кем я встречался. Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины», - написал он в Twitter.
Напомним, 6 мая госсекретарь США посетил Киев, где провел встречи с президентом, премьером, главой МИД, народными депутатами и представителями общественности.
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