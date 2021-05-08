В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность. Об этом напоминает Министерство внутренних дел Украины в канун 9 мая.

Так, в соответствии с законодательством, на всей территории Украины запрещено использование символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в т.ч. в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзних и автономных советских республик или их фрагментов.

Их использование предусматривает:

- административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение.

- уголовную ответственность - статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения.