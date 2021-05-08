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В Украине завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 446 человек. Первую дозу с начала вакцинации в феврале вкололи 857 798 людям.

Он сообщил, что за минувшие сутки первую дозу вакцины получили еще 36 046 людей.

Больше всего прививок сделали в Киеве - 5 032. Также среди лидеров Днепропетровская область - 3 574, Львовская область - 3 215, Киевская область - 2 662.

По состоянию на 7 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 525 881 человек.

Меньше прививок вчера сделали в Харьковской области - только 198.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 710 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 19 408 человек, умерли 370 человек.
ForUm

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