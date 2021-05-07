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В Тячевском районном суде состоялось очередное слушание дела об убийстве пограничника Вадима Березенского.

Как сообщила Госпогранслужба, суд рассмотрел аудиодоказательства, в частности записи телефонных разговоров контрабандиста, после совершения им смертельного наезда на начальника отдела пограничной службы «Деловое».

В переговорах со своими сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности сообщив, что он переехал пограничника автомобилем.

Это уже седьмое слушание новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда.

В сентябре 2020 дело начали рассматривать заново. За восемь месяцев суд пять раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и только два раза, чтобы рассмотреть доказательства по делу.

Вчера суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля этого года. Следующее заседание, на котором, возможно, будут заслушаны свидетели наезда на офицера пограничника, запланировано на 16 июня.

Напомним, убийство начальника отдела пограничной службы «Деловое» произошло еще в ноябре 2018 года. Тогда пограничники задержали нарушителя границы со значительной суммой валюты, на помощь которому прибыл Иван Магей (подозреваемый). Другой участник этих событий, пограничник Святослав Чечул, рассказывал о той ночи журналисту следующее: «... Магей сел в машину, сдав назад, вывернул руль и начал ехать вперед, на меня с Вадимом. Сначала Магей сбил меня. Я упал на капот и дальше скатился в сторону. Далее он еще один рывком автомобиля сбил майора Березенского, который за руку держал нарушителя. Магей переехал Березенского, сбив его с ног. После этого я встал и сначала задержал Щербину, а затем начал стрелять уже по машине Магея. Он выпрыгнул из машины и убежал, оставив под ней травмированного майора Березенского».
ForUm

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