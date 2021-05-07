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30 апреля завершился один из самых длинных сезонов отбора газа из украинских ПХГ,  который длился рекордные 194 дня, сообщает прес-слжуба Укртрансгаза.

Отмечается, что сезон отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора – 13,2 млрд куб. м

Для сравнения, объемы отбора сезона 2019/2020 были вдвое ниже и составляли 6,1 млрд куб. м газа.

В апреле 2021 из украинских ПХГ отобрано 0,7 млрд куб. м газа, что более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По состоянию на 1 мая запас природного газа в подземных хранилищах составлял 15,1 млрд куб. м газа, что на 8,3% меньше аналогичного периода прошлого года.
ForUm

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