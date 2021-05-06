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На сегодня опасность отмены внешнего независимого оценивания (ВНО) существует.

Об этом в интервью УНИАН заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он отметил, что крайне негативно относится к идее отмены ВНО, поскольку это «означало бы чрезвычайно высокие риски возврата коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования».

Горбачев сообщил, что попытки отменить ВНО были и есть с самого момента его внедрения.

«В прошлом году, например, было абсолютно нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить внешнее независимое оценивание вообще. Думаю, только просто оглушительный общественный резонанс и общественное сопротивление, когда эта информация стала известна, не позволили это сделать», - отметил он.

По словам омбудсмена, ВНО находится под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересованы установить денежные правила поступления в учреждения высшего образования. «Надо не проглядеть их очередных попыток», - подытожил Горбачев.
ForUm

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