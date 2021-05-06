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Закарпатские спасатели оказывали помощь четырем туристам, которые не рассчитали свои силы в Карпатах, сообщает ГосЧС.

Так, 5 мая в 20:35 в ГосЧС Закарпатья сообщили, что в районе полонины Ворожеска Раховского района нуждаются в помощи четверо туристов - трое киевлян и один из Обухова, 1996-1997 годов рождения.

Об этом спасателям в телефонном режиме сообщили сами экстремалы, когда поняли, что из-за сложных погодных условий и сильной усталости не смогут самостоятельно вернуться в базу отдыха. Также указали ориентировочное место своего пребывания. Выяснилось, что по выбранному маршруту группа планировала заночевать у озера Ворожеска на массиве Свидовец, но водоем находится еще полностью под снегом, и они  отправились дальше.

Вечер путешественники встретили на хребте: разбили для ночлега палатку, но через несколько минут сильный ветер сорвал ее, и стало очевидным, что без помощи спасателей не обойтись.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 5 специалистов горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и с. Квасы. В 01:15 уже 6 мая заблудившихся нашли и в 2:15 доставили в их временное местл жительства в полонине Драгобрат.

В медицинской помощи туристы не нуждались, но были очень истощены и обессилены.
ForUm

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