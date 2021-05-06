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34-летнему пожарному-спасателю 69 государственной пожарно-спасательной части одного из отрядов ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Донецкой прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2020 года, около 19:00, пожарный, находясь за рулем собственного автомобиля марки «ВАЗ 2106», двигался по одной из улиц г. Лимана и, не выбрав безопасную скорость, совершил наезд на велосипедиста.

От полученных тяжких телесных повреждений 43-летний потерпевший через несколько дней скончался в больнице. Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.
ForUm

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