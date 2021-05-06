также в разделеПолитика
Началась встреча Зеленского и Блинкена 19
Молчанов: Санкции власти против Медведчука и Марченко – лишь начало репрессий в отношении оппозиции 23
СМИ в Австралии: Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины 30
Кулеба: Россия может осуществить «ползучую аннексию Азовского моря» 14
Блинкен прибыл в Киев 16
Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод по законопроекту о ВСП 30
Зеленский – сенатору США: На Донбассе стало меньше снайперского огня 14
Вирастюка не зарегистрировали нардепом 33
Зеленский хочет вакцинировать большинство украинцев ко Дню независимости 14
Соцопрос РТС: «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Слуга народа» лидируют в парламентских рейтингах 35
Зарубежные СМИ продолжают анализировать обострение конликта на Донбассе и санкции против Медведчука 28
Главы МИД стран G7 обсудили ситуацию в Украине 15
У Байдена потребовали от РФ прекратить агрессию в Украине 26
Рябошапка: Правоохранители должны исследовать роль Ермака в заговоре против Байдена 38
YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ 30
Ахметов и Колесников рассказали, готовят ли новую «партию регионов» 110
Нуланд посетит Украину вместе с Блинкеном 26
Зеленский: На Донбассе продолжается война за независимость Украины 44

До 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. Об этом Reuters сообщил председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщила пресс-служба политсилы.

Речь идет об окончательном принятии закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о НАБУ.

Также планируется внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости. «1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис Президента намерены придерживаться этой даты», - отметил Арахамия.

Председатель фракции рассказал, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
11
Теги