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Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жителя Харькова к Министерству здравоохранения Украины и министру Максиму Степанову.

Как сообщается на сайте суда, истец просит суд обязать МЗ, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступ к этой вакцины.

Среди других требований иска – обязать Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по делу.
ForUm

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