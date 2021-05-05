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3 мая после обеда в Службу спасения Закарпатья позвонили коллеги из Ивано-Франковска и сообщили, что отдыхающие, которые проходили туристическим маршрутом село Деловое - гора Поп-Иван- гора Стиг, в Раховском районе обнаружили тело человека. Об этом сообщила ГосЧС.

В составе туристической группы поднимался и горный спасатель. Мужчина не растерялся и сразу же сообщил о случившемся в Службу спасения Ивано-Франковской области, а те в свою очередь передали координаты закарпатским спасателям. Для транспортировки тела туриста были привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники горных поисково-спасательных отделений с. Квасы и г. Рахов.

Затрудняло работу то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться вниз. В 23:00 4 мая тело погибшего доставили в с. Богдан Раховского района и передали полиции.

Личность погибшего и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.
ForUm

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