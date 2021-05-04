Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, который планирует встретиться с украинским руководством этой неделе.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, передает Укринформ.

«Заместитель госсекретаря США (Виктоия) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021», - говорится в официальном сообщении. При этом отмечается, что Нуланд будет сопровождать госсекретаря США Энтони Блинкена во время его европейского турне.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен будет находиться с визитом в Украине в период 5-6 мая. Планируются его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Кроме того, госсекретарь США планирует встретиться с представителями гражданского общества в Украине.