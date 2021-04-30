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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

6 мая состоятся переговоры Кулебы и государственного Блинкена.

Главы украинской и американской дипломатии предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Визит является свидетельством крепкого партнерства Украины и США для поддержки усилий нашего государства по противодействию российской агрессии и воплощение внутренних трансформаций.

Как ранее сообщал ForUm, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем предстоящего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину будет безопасность
ForUm

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