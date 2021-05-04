В Белогорском водохранилище начал снижаться уровень воды, сообщает Крым.Реалии. Ранее власти возобновили спуск воды из этого водохранилища на нужды юго-восточного Крыма.

По состоянию на начало мая, уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло за прошедшие две недели с начала спуска воды из водохранилища. «Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году», - сообщил активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

На реке Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища власти демонтировали земляную дамбу, построенную в прошлом году подразделениями российских трубопроводных войск.

Объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался состоянию на 1 мая 2020 года.

«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 млн кубических метров, что на 24,411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 89,79 млн меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года», - сообщили в крымском Гидрометцентре.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что Россия может признать чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водопроводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения водой. Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров через Северо-Крымский канал возобновиться только после деоккупации Крыма.