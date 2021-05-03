Во Франции смягчили карантинные ограничения, направленные на сдерживание эпидемии COVID-19 в стране.

Уже с сегодняшнего дня французы смогут снова даже без особой надобности свободно передвигаться по стране. Ранее для жителей Франции действовало ограничение на передвижение в радиусе 10 километров от собственного дома, сообщает DW.

Также в этот день к очному обучению вернутся ученики школ и гимназий. В младшей школе уроки с присутствием учеников начались еще неделю назад. Также работают детские сады.

Следующий этап смягчения локдауна запланирован французскими властями на 19 мая. Согласно планам правительства, в этот день в стране откроются террасы ресторанов и кафе, а также культурные учреждения.

При этом планируется сохранить комендантский час. Правда, она будет начинаться не в 19:00, как сейчас, а в 21:00, сообщает информационное агентство AFP.