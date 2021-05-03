Президент Сирии Башар Асад своим указом объявил о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.

Об этом сообщает агентство САНА, передает Укринформ.

«Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что амнистия распространяется на преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.