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По меньшей мере 26 человек погибли 3 мая в Бангладеш вследствие столкновения судна, перевозившего песок, с пассажирским катером, передает Укринформ.

Как отмечается, суда столкнулись на реке в городе Шибчар. Местная полиция заявила, что скоростной катер перевозил около трех десятков пассажиров из города Мава.

«По состоянию на настоящее время мы достали 26 тел погибших. Мы также спасли пять пострадавших, в числе которых трое детей», - рассказал представитель полиции Амир Хуссейн агентству AFP.

Чиновник заявил, что носовая часть пассажирского катера была уничтожена после того, как он врезался в борт транспортного судна.

Сейчас полиция, пожарные и спасательные команды вооруженных сил находятся на месте происшествия и проводят поисково-спасательные работы, сообщил Хуссейн.
ForUm

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