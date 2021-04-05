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В Бангладеш на реке Шиталакшья в результате столкновения с грузовым кораблем затонул паром, на борту которого находилось около 50 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Из-за инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще большое количество людей пропали без вести, заявили чиновники.

По словам представителя полиции, спасательная операция продолжается, некоторым пассажирам удалось самостоятельно добраться до берега.

Отмечается, что паром был переполнен людьми, которые пытались попасть в свой родной город накануне локдауна из-за COVID-19, который вступает в силу с сегодняшнего дня.

 
ForUm

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