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мериканский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан.

Трансляцию прибытия корабля ведет американское космическое агентство NASA.

Приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло вблизи побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).

Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.

Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.
ForUm

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