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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели встречи лидеров Украины и России. По его словам, теперь президент РФ Владимир Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Владимира Зеленского.

Об этом речь шла в эфире "Субботнего интервью" на канале "Радио Свобода".

Как пояснил Кулеба, сейчас украинская сторона начала действовать проактивно в отношениях с Россией.

«Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем сами разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского»,- сказал он.

Глав МИД подчеркнул, что эта встреча нужна, поскольку решения о войне на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.

«Основная цель встречи - это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым»,- добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину. 
ForUm

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