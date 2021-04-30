Руководителю и председателю наблюдательного совета закрытого акционерного общества «АТЕК» сообщено о подозрении по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2017 году должностные лица незаконно, без реального получения средств, отстранили недвижимое имущество – целостный имущественный комплекс акционерного общества в пользу подконтрольного им юридического лица путем его формальной продажи.

Таким образом ЗАО «АТЕК» нанесли более 162 млн грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.