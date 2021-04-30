Несколько тысяч человек в четверг приняли участие в акции протеста против президента Чехии Милоша Земана, сообщает агентство Associated Press.

Протестующие собрались на центральной Вацлавской площади. При этом ни соблюдали социальную дистанцию и носили маски, передает Интерфакс-Украина.

Участники акции обвиняют Земана в госизмене и требуют, чтобы парламент выдвинул соответствующие обвинения против президента в связи с его недавними заявлениями об отсутствии данных о присутствии «российских агентов» в Врбетице в момент взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Акции протеста против президента прошли и в других городах Чехии.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

При этом 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что «российские агенты» якобы посещали район деревни Врбетице в момент взрыва. «Давайте без истерики и домыслов дождемся результатов расследования, и лишь затем примем решение», - подчеркнул он.