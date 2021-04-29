Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверок применил к ООО «НАШ 365» (Киев, спутниковое вещание, логотип «НАШ») два штрафа на общую сумму более 200 тыс. грн за разжигание в эфире вражды и ненависти и два объявления предупреждения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Нацсовет проводил проверку телеканала, касающуюся трансляции 25.09.2020 в промежуток времени с 07:00 до 21:00 интерактивного голосования с предложением украинским зрителям ответить на вопрос, «Заслуживает ли Владимир Путин Нобелевской премии мира?»

Регулятор пришел к выводу, что вещатель допустил нарушение ряда законодательных норм, а поэтому к нему применена санкция «объявление предупреждения».

Как выяснилось, поводом для проведения такого голосования стала информация о выдвижении группой российских общественных деятелей кандидатуры президента Российской Федерации В. Путина на соискание Нобелевской премии мира.

Во время проверки было отмечено, что методика проведения голосования содержала целый ряд недостатков и неточностей, по которым полученные результаты опроса могут ввести в заблуждение зрителей телеканала «НАШ» и украинскую общественность о значительной поддержке населением Украины политики российского президента.

Таким образом, в действиях телеканала «НАШ» прослеживаются признаки намерения ввести аудиторию в заблуждение, манипулировать недостоверной и неполной информацией.

Кроме того, проведение такого опроса и публичное распространение его результатов в эфире ООО «НАШ 365» создает положительный образ главы государства-агрессора, а это в свою очередь может создать угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере.

При рассмотрении этого вопроса председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что телеканал, если бы он искренне стремился информировать аудиторию, мог бы рассказать, как на самом деле происходит выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию.

Сам прецедент, созданный в Кремле, не был событием вообще. «То, что Путин якобы выдвинут на премию мира, это, разумеется, фарс, запущенный Кремлем», - отметила она.

Вещателю объявлено предупреждение, его обязали привести свою деятельность в соответствие требованиям действующего законодательства.

В этот же день, телеканал получил от регулятора еще несколько санкций - «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа» на общую сумму более 200 тыс. грн за распространение в эфире призывов к решению агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Нарушения касались эфира телеканала, где принимал участие представитель так называемой «ЛНР» Родион Мирошник, и показа видеоролика «Наша (не)зависимость? НАШ покажет».

Также Нацсовет 28 апреля не переоформил лицензию телеканала «НАШ» по изменению подробных характеристик канала вещания и введение дополнительного спутникового ретранслятора, учитывая большое количество нарушений и ряда невыясненных вопросов вещания этой компании на спутнике. Все три проверки телеканала подтверждают систематичность нарушений заказчиком норм украинских законов.