Некоторые эксперты считают, что вместо смены руководства правительство должно ликвидировать НАК «Нафтогаз», создав ряд отраслевых компаний

Информация об отставке Андрея Коболева с должности председателя правления Группы компаний «Нафтогаз Украины» стала одной из самых резонансных новостей среды. Некоторые из коллег сразу восприняли неофициальные сообщения о том, что чиновники решили расторгнуть контракт с Коболевім, как шутку. Хотя и речь шла не о первом, а об одном из последних дней апреля. Отраслевые эксперты также до конца не верили, что информация, обнародованная нардепом Ольгой Василевской-Смаглюк (фракция «Слуга народу»), это правда. Да и сам Андрей Коболев утверждал, что о потере работы узнал из новостей. Ведь заявления об увольнении по собственному желанию не писал...

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Впрочем, постепенно новость полнилась подробностями. В частности, появились сообщения о том, что на место Коболева назначают его заместителяв прошлом - Юрия Витренко. Поэтому об «апрельской шутке» уже никто не говорил. Тем более, что не задержалось и официальное подтверждение на правительственном портале отставки не только Коболева, но и независимых членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей государства в Наблюдательном совете. Правда, сразу же решили: Наблюдательный совет еще поработает в таком же составе - до избрания и назначения новых членов. Конкурсный отбор кандидатов на должности четырех независимых членов наблюдательного органа сразу же и объявили.

А вот председателем правления НАК вместо Коболева с четверга будет работать Юрий Витренко. Ему уже даже поставили задачу: обеспечить системный рост добычи отечественного газа и способствовать формированию полноценного и справедливого рынка газа в Украине. Об обеспечении доходности «Нафтогаза» пока официально не говорили. Хотя и не исключено, что это должно быть задачей, понятной априори.

Ведь формальным основанием для недовольства работой Андрея Коболева стало рассмотрение на проведенном Кабмином заседании общего собрания акционеров НАК обнародованного накануне отчета о деятельности группы компаний в 2020 году. Председатель (уже бывший) правления «Нафтогаза» в частности констатировал, что чистый консолидированный убыток НАК в прошлом году составил 19 миллиардов гривень. Также «Нафтогаз» был вынужден списать более 20 миллиардов «безнадежной» задолженности частных газсбытов. При этом утвержденный Кабмином и инициированный самой командой Коболева финансовый план компании предусматривал получение 11,5 млрд гривень прибыли. Поэтому по результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» и признали неудовлетворительной.

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Что-то (а точнее - украинская практика) подсказывает: на этом история с увольнением Коболева не завершится. Возможны длительные судебные иски и даже возвращение Андрея Владимировича «на белом коне». Шансы на это, по мнению отраслевых экспертов и юристов, есть.

Комментируя Укринформу информацию об увольнении руководителя «Нафтогаза», эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, скажем, подчеркнул: «Дело в том, что с Коболевым заключен пятилетний контракт, в котором четко прописаны условия, при которых его могут уволить. Соответствующая процедура предусмотрена в уставных документах компании. Отправить руководителя в отставку можно или если речь идет о невыполнении условий контракта, или когда он сам напишет заявление об увольнении по собственному желанию. Господин Коболев утверждает, что такого заявления не писал... Если бы речь шла о нарушении условий контракта, тогда бы первым на это должен был отреагировать Наблюдательный совет. И вынести соответствующий вопрос на общее собрание (в случае с этим предприятием - фактически на заседание Кабинета министров). Но этого, похоже, тоже не было - инициатором отставки был сам Кабмин. То есть, о соблюдении данной процедуры, очевидно, речь не идет», - подчеркнул эксперт.

Не считают юридически чистым решение об отставке Андрея Коболева и в группе компаний «Нафтогаз». «Согласно Уставу «Нафтогаза» и Закону «Об акционерных обществах», вынос на общее собрание предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением Наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не может быть передан на уровень общего собрания акционеров», - говорится в заявлении НАК. Попутно отметим, что большинство комментариев под соответствующим постом на странице группы компаний в Фейсбук - отрицательные. Нафтогазовцам поминают и прошлогодний 19-миллиардный ущерб, и списанные долги облгазов, которые, конечно же, не спишут на прощенную «Нафтогазом» сумму задолженности потребителей «голубого топлива», и катавасию с высокими зимними ценами на газ, который летом закупали по рекордно низкой стоимости...

Сам Коболев признал, что впервые с 2015 года в 2020-м компания понесла убытки. Но их бы не было, если бы не коронавирусный и финансовый кризисы. «Как подтверждает наша отчетность, убытки от низких цен и кризиса оцениваются в 11,9 млрд грн, тогда как операционная прибыль составляет 12,6 млрд грн. Если бы не долговой кризис, вызванный неэффективным государственным регулированием цены на газ, группа была бы прибыльной даже в этот сложный год», - отметил Андрей Коболев во время представления отчета.

Частично согласны с этим и эксперты. К примеру, Геннадий Рябцев ничего «ужасного» и непредсказуемого в отчете Коболева и его команды не видит. Все обнародованные накануне показатели прогнозируемы. В том числе - и по получению компанией многомиллиардных убытков. «Некоторые даже предсказывали, что на самом деле эти убытки будут больше. То есть, для отраслевых экспертов ничего нового в отчете не было. Он отражает реальное положение дел в компании», - констатировал Рябцев.

При этом эксперт считает, что ни при одном руководстве деятельность «Нафтогаза» не будет эффективной без дальнейшего реформирования группы компаний. «Я и некоторые мои коллеги убеждены: НАК «Нафтогаз Украины» в нынешнем виде работает неэффективно. И на самом деле хед-офис (деятельность главных управлений. - Ред.) «Нафтогазу» не нужен. Должен быть проведен анбандлинг этой акционерной компании. То есть, надо создать независимые компании на базе подразделений НАК, выполняющих различные функции. В Украине должны существовать независимая нефтедобывающая компания, независимая газодобывающая компания, независимые компании, которые будут заниматься транспортировкой различных видов энергоносителей. Должны работать компания по переработке сырья, а также независимые сбытовые компании», - считает Геннадий Рябцев.

Он объясняет, что в странах Европы нет вертикально-интегрированных компаний в энергосфере. Это не соответствует рыночным принципам, исповедуемым странами Евросоюза.

«Чтобы обеспечить успешную работу НАК «Нафтогаз», следовало бы ликвидировать эту компанию как таковую, деятельность которой в нынешних условиях не может быть прибыльной», - делает вывод эксперт.