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Одна доза вакцины от коронавируса сокращает передачу инфекции почти на 50%. К такому выводу пришли авторы нового исследования Службы здравоохранения Англии.

Люди, которые получили одну дозу препарата от Pfizer или от AstraZeneca, но все равно через три недели заразились, на 38-49% реже передавали вирус другим, сообщает УНИАН со ссылкой на BBC.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал результаты исследования «прекрасными новостями». При этом, он призвал всех «сделать прививку, как только появится возможность». Во время исследования защита от COVID-19 появлялась примерно через 14 дней после вакцинации. При этом, уровень защиты был примерно одинаков среди всех возрастных групп. В Службе здравоохранения Англии заметили, что одна доза любой из вакцин через четыре недели сокращала риск появления симптомов COVID-19 на 60-65%.

«Вакцины помогают нам вернуть нормальный образ жизни. Они не только сокращают тяжесть заболевания и предотвращают сотни смертей ежедневно. Теперь мы видим, что они имеют и дополнительное влияние, сокращая шансы передачи COVID-19 другим», - сказала доктор Мэри Рамси, глава Службы здравоохранения Англии по вопросам иммунизации.

Вместе с тем, она подчеркнула, что людям важно продолжать вести себя так, будто у них есть вирус, практиковать хорошую гигиену рук и соблюдать социальное дистанцирование.
ForUm

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