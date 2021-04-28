Впервые в Украине разработана Доктрина Военно-Морских Сил ВС Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

Доктрина является ключевым документом в военно-морской сфере, разработана с использованием опыта стран-членов и стран-партнеров НАТО и применяется при разработке доктринальных публикаций относительно подготовки и применения сил (войск) сил обороны, в частности ВМС ВС Украины, в том числе в общих действиях с военными частями других видов и отдельных родов сил и войск ВС Украины, подразделениями других составляющих сил обороны.

Документ разработан Институтом Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия» совместно с кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и командованием ВМС ВС Украины.

Представленная ​​Доктрина представляет собой совокупность положений об основах применения, назначения и роли ВМС ВС Украины в защите интересов Украины на море и базируется на положениях законов Украины, стратегии национальной безопасности, Военной доктрины Украины, доктрины применения сил обороны государства, Морской доктрины Украины, впитав выводы из опыта применения ВСУ во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, опыта применения военных флотов иностранных государств в мирное время, кризисных ситуациях и военных конфликтах. Доктрина прежде всего освещает вопросы оперативно-стратегического уровня. Тактические вопросы сознательно оставлены за рамками публикации, поскольку их раскрытие и всестороннее освещение предусмотрено рядом других доктринальных документов. Таким образом, Доктрина предусматривает ее применение личным составом органов военного управления, соединений и частей ВМС ВС Украины, научно-педагогическими и научным работниками научных учреждений и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в интересах ВМС ВС Украины.