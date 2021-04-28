Верховная Рада, скорее всего, не будет рассматривать отставку министра здравоохранения Максима Степанова этой пленарной неделе. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации со «Слуги народа» Михаил Радуцкий, а также несколько собеседников с монобильшости, приближенных к ОП.

«На сегодняшний день ни в комитет, ни в Аппарат Верховной Рады не поступало представление премьер-министра об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Мы считаем, что непосредственный руководитель должен инициировать такую ​​историю. Даже если такое представление появится, то, я думаю, что это уже будет не на этой неделе», - заявил Радуцкий.

Однако, по словам нескольких собеседников Радио Свобода, приближенных к Офису президента, вопрос отставки министра Степанова сейчас является острым из-за недостатков в работе министерства по борьбе с коронавируса.

Одним из возможных претендентов на пост следующего министра здравоохранения собеседники Радио Свобода называют главного санитарного врача Виктора Ляшко. На Банковой не комментировали эти сообщения.

Утром 27 апреля народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что в четверг, 29 апреля, Верховная Рада может отправить министра Степанова в отставку. Сам глава Минздрава назвал эту информацию «очередными инофрмационными волнами», которые продолжаются уже полгода. Степанов также считает, что делает все возможное в условиях выделенных финансовых ресурсов, чтобы противодействовать пандемии.