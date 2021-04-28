Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести считает, что чрезмерное акцентирование на законе о насильственном переименования УПЦ не целесообразно и ведет к искусственному конфликту.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, Елена Богдан в интервью «Главком» заявила, что попытка назвать всех верующих УПЦ «врагами Украины» не отвечает действительности.

«Очень неправильно всех людей, аффилированных с УПЦ, позиционировать как врагов Украины – это абсолютно не соответствует действительности. Маргинализировать определенную часть населения по этому признаку – путь к искусственному конфликту», – заявила Елена Богдан.

По её словам, важно понимать, что Церковь – это не только духовенство, а и миллионы верующих, которые являются гражданами Украины.

Комментируя закон об обязательном переименовании Церкви, чиновница заявила, что какое-либо решение вызовет большой общественный резонанс.

«В целом ситуация не такая черно-белая, как ее часто позиционируют. Требование к названию – это проблематичная норма с точки зрения международного права, ведь Украина имеет ряд международных правовых обязательств. Требуют от политических партий примечание на всех их информационных материалах «Наши члены имеют бизнес-связи с РФ»? Совсем не ставлю целью что-либо упрощать этой саркастической ремаркой. Мы все понимаем наши реалии», – отметила глава Госслужбы по этнополитике.