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Ежегодно до 15 мая в киевском метрополитене проводятся работы по демонтажу второй линейки входных групп дверей, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Это регламентные работы, которые необходимы в первую очередь для проверки технического состояния, а также для удобства пользования. Снимают двери с приходом потепления, а монтажные работы по установке проводят в октябре, когда температура воздуха снижается. Таким образом вторая линейка дверей создает дополнительный воздушный тамбур. Это позволяет поддерживать необходимый температурный режим станции в осенне-зимний период.

Всего на 52 станциях метрополитена установлено 1768 дверей.
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