Чистый консолидированный убыток группы компаний «Нафтогаз» в 2020 году составил 19 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, представляя отчет о результатах работы группы за прошлый год, передает Укринформ.

Он назвал ряд причин такого негативного результата. Во-первых, это - мировой коронавирусный и финансовый кризис.

«Глобальная нефтегазовая индустрия в прошлом году попала в «красную зону» в смысле отрицательных результатов. Что не обошло и украинский рынок природного газа. Мы видели рекордно низкие цены. Стоимость газа в течение летнего периода на украинской энергетической бирже проваливалась (с учетом НДС) до уровня меньше, чем 2 700 грн за 1 тыс. кубометров, что является неслыханно низкой ценой для многих последних лет. Цены на европейских рынках так же были супернизкими», - напомнил Коболев.

Во-вторых, по словам руководителя группы «Нафтогаз», общий экономический кризис, помимо прочего, повлиял на объемы потребления природного газа, а главное, на уровень оплаты за него. Именно это Коболев считает еще одним из ключевых факторов, которые негативно повлияли на результаты деятельности группы.

В-третьих, убытку всей группы способствовало то, что из ее состава вышел исторически наиболее прибыльный дивизион - сегмента транспортировки газа, который, среди прочего, включает транзит газа по украинской ГТС.

«После анбандлинга за этот сегмент отвечает отдельный оператор, доходы которого не влияют на финансовый результат НАК «Нафтогаз Украины», - пояснил Коболев.

Все это и привело к тому, что консолидированный убыток группы «Нафготаз» в 2020 году достиг 19 млрд грн.

«Это первый наш убыток, начиная с 2015 года. Однако, не все так плохо. Видим большую разницу между ситуацией 2014 года, когда «Нафтогаз» имел рекордный убыток. В прошлом году наши платежи в бюджет составили 140 млрд грн. Прибыль от обычной (операционной) деятельности - 3,2 млрд грн. И на самом деле в такой сложный год эта прибыль (с учетом отделения оператора ГТС) даже несколько выросла», - похвастался Коболев.

Также он напомнил, что на конец предыдущего года на счетах «Нафтогаза» было почти 50 млрд грн. За первый квартал нынешнего года эта сумма выросла на 10 млрд грн. Ожидаемая прибыль от операционной деятельности за первый квартал 2021 года, по словам Коболева, будет довольно значительная. Впрочем, конкретных цифр он не назвал.