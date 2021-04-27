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В Украине есть два препарата, на основе которых потенциально в будущем можно создать собственную вакцину от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы «Свобода слова», передает УНИАН.

«Что касается украинской разработки, украинской вакцины - у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину», - уточнил министр.

Он добавил, что один препарат проходит доклинические исследования, а другой находится на стадии стабилизации лекарственной формы.

Однако для того, чтобы производить вакцины, необходимы мощности. В частности, по словам министра, для создания специального кластера, который бы мог заниматься такими исследованиями, из госбюджета выделено 100 млн грн, однако этих средств может не хватить.

«Средств недостаточно, надо будет прибавлять», - отметил глава Минздрава.
ForUm

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