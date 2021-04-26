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Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. На прошлой неделе организация зафиксировала такую же динамику, которая была в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

Об этом речь шла на брифинге в Женеве, передает РБК-Украинаф.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

«Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии», - сказал он.

 
ForUm

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