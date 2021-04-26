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Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 29 июня по 14 июля, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по такому графику:

  • химия - 29 июня,
  • английский язык - 1 июля,
  • немецкий язык - 2 июля,
  •  испанский язык - 5 июля,
  • французский язык - 6 июля,
  • математика - 7 июля,
  • математика (задания уровня стандарта) - 7 июля,
  • физика - 8 июля,
  • украинский язык - 9 июля,
  • украинский язык и литература - 9 июля,
  • история Украины - 12 июля,
  • биология - 13 июля,
  • география - 14 июля.

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
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