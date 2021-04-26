Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 29 июня по 14 июля, сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Тестирование во время дополнительной сессии пройдет по такому графику:
- химия - 29 июня,
- английский язык - 1 июля,
- немецкий язык - 2 июля,
- испанский язык - 5 июля,
- французский язык - 6 июля,
- математика - 7 июля,
- математика (задания уровня стандарта) - 7 июля,
- физика - 8 июля,
- украинский язык - 9 июля,
- украинский язык и литература - 9 июля,
- история Украины - 12 июля,
- биология - 13 июля,
- география - 14 июля.
Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
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