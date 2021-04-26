Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки из-за поведения России.

Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вель Сэнк, передает Европейская правда.

«В рамках польского председательства в Вышеградской четверке премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня созывает в 12.00 срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вышеграда.

Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации ситуации в Украине и Беларуси и сотрудничества Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе», - написал он.

17 апреля власти Чехии заявили, что подозревают российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в 2014 году в Врбетице.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим из страны выслали 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку. Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешского посольства в Москве.