С начала 2021 из-за карантин столичный бюджет недополучил уже свыше 2,5 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Интер».

«В прошлом году город недополучил 5 млрд гривен поступлений в бюджет. За первый квартал этого года – уже более 2,5 миллиарда гривен. Это большие средства. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей остаются ключевым приоритетом», - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что введенные жесткие ограничения дали результат и динамика заболеваемости в городе снизилась. «Я могу сказать, что введенные ограничения – и на проезд в городском транспорте, и закрытия ресторанов и кафе – дали результаты. И мы сегодня имеем значительное снижение заболеваемости в городе», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что достигнутые результаты не означают, что можно пренебрегать карантинными правилами и легкомысленно себя вести на Пасхальные праздники. Ведь в Киеве до сих пор высокая смертность от вируса и много тяжелых больных. «Нам нельзя впадать в эйфорию и считать, что все вызовы уже позади. Вскоре будут праздники, Пасха. Я обратился ко всем конфессиям, если есть возможность, проводить богослужения в режиме онлайн. Если нет - придерживаться ключевых правил: температурный скрининг каждого человека, который заходит в храм; один человек на 10 квадратных метров площади помещения; дезинфекция помещений; масочный режим», - сказал Кличко.