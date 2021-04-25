С 26 апреля в Тернополе ослабляют карантинные ограничения.

С этого дня возобновят

очное обучение учащихся 5−11 классов;

работу заведений ресторанного хозяйства и общественного питания с 7:00 до 22:00, все расчетные операции они должны будут осуществлять до 21:00, с 22:00 до 7:00 они смогут работать в режиме доставки и на вынос.

Накануне, с 24 апреля, в городской коммунальной больнице скорой помощи возобновилось предоставление ургентной хирургической и травматологической помощи.

Карантин в Тернополе ужесточили с 26 марта. Тогда ввели следующие ограничения:

заведениям общественного питания рекомендовали работать только до 22:00, а правоохранителям рекомендовали усилить контроль за их работой;

учеников 5−11 классов с 29 марта перевели на дистанционное обучение;

водителей и пассажиров такси обязали носить маски, число пассажиров в легковом транспорте ограничили тремя.

С 8 апреля карантин в Тернополе еще больше ужесточили:

работу в ТРЦ разрешили проводить при условии совместного контроля на входе-выходе работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечив проведение температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. м торговой площади, наличии соответствующей маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 м;

работу развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат запретили;

запретили проводить все массовые мероприятия — развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие. Исключение — проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов в закрытых помещениях без зрителей и с ограниченном количеством зрителей (не более 50%) в открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических норм и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;

во время богослужений в храме рекомендовали верующим придерживаться социальной дистанции, масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований либо принимать участие в богослужениях перед храмом на открытом воздухе, использовать одноразовую посуду или использовать дезинфицирующие средства для дезинфекции литургической посуды;

ученики 5−11 классов и профессионально-технических образовательных учреждений должны были продолжать учиться дистанционно, с 12 апреля практические занятия в мастерских и лабораториях учреждений профессионально-технического образования разрешили проводить только группами по 15 человек;

с 12 апреля заведениям общественного питания запретили принимать посетителей в помещениях, разрешив работу только летних площадок, в режиме адресной доставки заказов или на вынос.

Тернопольская область находится в оранжевой зоне карантина. По состоянию на 23 апреля в области было подтверждено больше 64 тысяч случаев инфицирования коронавирусом и больше тысячи смертей от COVID-19, выздоровело больше 54 тысяч человек.

Напомним, Одесская область покинула «красную» зону.